Омским водителям поднимут зарплату до 90 тыс рублей

— С 1 июля зарплата будет увеличена со стандартных 55 тысяч до 70 тыс. рублей. То есть увеличивается стоимость часа работы. К чему это приведет? При той же самой выработке с учетом переработок зарплата водителей вырастет на 15−20 тысяч. И средняя зарплата у водителей с учетом переработок составит от 90 тысяч и более, — рассказал директор омского дептранса Вадим Кормилец РИА «Омск-Информ».