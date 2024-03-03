Пермь назвали самым дорогим городом Приволжья

— Неужели у нас жизнь дороже, чем во всем Приволжском округе? — удивляются пермяки. — И цены выше, чем в Казани и Нижнем Новгороде?
Росстат опубликовал данные по индексу стоимости жизни (ИСЖ) в городах России по итогам прошлого года. В расчетах берутся цены на самые основные товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. А затем данные по тем или иным городам сравниваются со среднероссийским показателем — на сколько процентов они выше или ниже?
Лидирующие позиции по Приволжью заняла Пермь: стоимость жизни в столице Прикамья на 5 процентов превысила общероссийский уровень. В то время как в других приволжских городах она дешевле, чем в среднем по России. В Саранске, например, на целых 14 процентов.
Как относиться к этой статистике? И действительно ли пермяки тратят на самое необходимое больше, чем в остальных городах Приволжского округа?
— Все-таки если Пермь и самый дорогой город округа, то не по всем позициям, — считает независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. — В расчетах Росстата не учитываются, например, цены на покупку и аренду жилья, а в основном — стоимость потребительской корзины. Цены на промышленные товары в регионах сейчас примерно одинаковые — продавцы вынуждены ориентироваться на цены на маркетплейсах. Так что во многом индекс стоимости жизни определяется ценами на продукты питания.
Как объясняет эксперт, в местных торговых сетях можно чаще встретить продовольственные товары из Уфы, Ижевска, Казани, нежели пермские. На стоимость продовольствия влияют и цены на бензин, который также в Прикамье один из самых дорогих по Приволжью.
— Также на индекс стоимости жизни влияет уровень развития и поддержки малого и среднего бизнеса, который влияет на цены на продовольствие и другие услуги и товары. Если есть достаточная конкуренция, цены идут вниз, при монополизме крупных торговых сетей, наоборот, повышаются.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
Индекс стоимости жизни в городах ПФО.
Город % от среднего по России.
Пермь 105.
Нижний Новгород 96.
Ульяновск 95.
Самара 94.
Ижевск 94.
Киров 92.
Уфа 91.
Саратов 91.
Оренбург 90.
Казань 88.
Пенза 88.
Чебоксары 88.
Йошкар-Ола 87.
Саранск 86.