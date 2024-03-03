Пермь назвали самым дорогим городом Приволжья

Росстат опубликовал данные по индексу стоимости жизни (ИСЖ) в городах России по итогам прошлого года. В расчетах берутся цены на самые основные товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. А затем данные по тем или иным городам сравниваются со среднероссийским показателем — на сколько процентов они выше или ниже?