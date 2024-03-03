МНС Беларуси продлило срок подачи налоговых деклараций физлицами до 1 апреля

В Министерстве по налогам и сборам проинформировали, что срок подачи налоговых деклараций для физических лиц был продлен до 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский, сообщает агентство «Минск-Новости».
По его словам, крайний срок подачи налоговых деклараций для физлиц указан 31 марта, однако в 2024 -м этот день выпал на воскресенье. По это причине налоговые декларации физические лица смогут подать до 1 апреля. Он напомнил, что налоговые декларации необходимо подавать гражданам, которые были признаны налоговыми резидентами Беларуси в 2023 году и получали доходы за границей и из-за рубежа. Кроме того, Ковалевский напомнил:
— Если физическое лицо не проживает ни в одной стране 183 дня, в том числе и в Беларуси, по белорусскому законодательству оно признается налоговым резидентом нашей страны, если имеет гражданство Республики Беларусь.