В Красноярске застройщику запретили возводить высотку на месте «Вентокальдо»

Напомним, что много лет назад в Афонтовском переулке (Свердловский район города) находилось предприятие по производству полуфабрикатов. Но разорилось и закрылось. Здание, а вместе с ним и солидный участок земли стояли невостребованными. В мае 2022 года их приобрела за 43 миллиона рублей строительная фирма. После чего площадка была зачищена.