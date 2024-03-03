В Красноярске застройщику запретили возводить высотку на месте «Вентокальдо»

В Красноярске строительной компании запретили возводить15-этажный жилой дом на месте, где прежде располагался завод «Вентокальдо». Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев.
Напомним, что много лет назад в Афонтовском переулке (Свердловский район города) находилось предприятие по производству полуфабрикатов. Но разорилось и закрылось. Здание, а вместе с ним и солидный участок земли стояли невостребованными. В мае 2022 года их приобрела за 43 миллиона рублей строительная фирма. После чего площадка была зачищена.
Депутат делает акцент на том, что разрешение на постройку высотки застройщику не выдали, проектная документация не учитывала наличие рядом детских садов и школ, потому и неполучила одобрения. Однако в последнее время жители уже стоящего дома видят, как на участке работает техника.
«Запросил информацию в департаменте градостроительства по возможным параметрам застройки. Буду в этом вопросе разбираться» — прокомментировал Илья Зайцев.