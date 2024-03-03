Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей

Звание «Мать-героиня» присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей. Удостоенные звания «Мать-героиня» получают 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом «Родительская слава», — 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена — 200 тыс. рублей.