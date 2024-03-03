В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ташкент является лидером по числу действующих промышленных предприятий. На 1 февраля 2024 года в столице их насчитывается 11 930, сообщает Агентство статистики.
На втором месте — Ферганская область, на третьем — Ташкентская.
Меньше всего промпредприятий в Джизакской и Сырдарьинской областях.
Число промышленных предприятий:
- в Ташкенте — 11 930;
- в Ферганской области — 7 635;
- в Ташкентской области — 7 273;
- в Самаркандской области — 6 065;
- в Андижанской области — 5 510;
- в Наманганской области — 4 909;
- в Бухарской области — 4 058;
- в Хорезмской области — 3 962;
- в Кашкадарьинской области — 3 675;
- в Каракалпакстане — 3 564;
- в Навоийской области — 3 046;
- в Сурхандарьинской области — 3 018;
- в Джизакской области — 2 518;
- в Сырдарьинской области — 1 528.
По данным Агентства, в январе в Узбекистане создано 265 новых предприятий с иностранными инвестициями. 40 из них — в промышленном секторе экономики. Всего на 1 февраля 2024 года в республике действует 68 691 промышленное предприятие.