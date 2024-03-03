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В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий

На сегодняшний день в республике действуют свыше 68 690 промпредприятий.
Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ташкент является лидером по числу действующих промышленных предприятий. На 1 февраля 2024 года в столице их насчитывается 11 930, сообщает Агентство статистики.

На втором месте — Ферганская область, на третьем — Ташкентская.

Меньше всего промпредприятий в Джизакской и Сырдарьинской областях.

Число промышленных предприятий:

  • в Ташкенте — 11 930;
  • в Ферганской области — 7 635;
  • в Ташкентской области — 7 273;
  • в Самаркандской области — 6 065;
  • в Андижанской области — 5 510;
  • в Наманганской области — 4 909;
  • в Бухарской области — 4 058;
  • в Хорезмской области — 3 962;
  • в Кашкадарьинской области — 3 675;
  • в Каракалпакстане — 3 564;
  • в Навоийской области — 3 046;
  • в Сурхандарьинской области — 3 018;
  • в Джизакской области — 2 518;
  • в Сырдарьинской области — 1 528.

По данным Агентства, в январе в Узбекистане создано 265 новых предприятий с иностранными инвестициями. 40 из них — в промышленном секторе экономики. Всего на 1 февраля 2024 года в республике действует 68 691 промышленное предприятие.

экономика