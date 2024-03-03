Денежные переводы в Казахстан сократились до минимума за два года

Отмечается, что снижение год к году фиксируется не только на российском (-51% без учета инфляции), но и на иных направлениях: переводы из Кореи падают на 30%, из Узбекистана — на 36%. Переводы из Кыргызстана совсем упали: на минимумах по крайней мере с 2017-го.