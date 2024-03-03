Казахстан продлит добровольное снижение добычи нефти до конца июня

«В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тыс. баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», — говорится в сообщении.