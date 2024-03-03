Белорусский экспорт в Китай вырос за прошлый год на 20%

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Экспортные поставки из Беларуси в Китай выросли в 2023 году на 20%, сообщил посол Беларуси в КНР Александр Червяков в эфире белорусского телеканала «ОНТ» в воскресенье.
Взаимный товарооборот составил 8,44 миллиардов долларов США, для сравнения: в 2022-м сумма была 5,8 миллиарда.
«И правительство Республики Беларусь, и наши предприятия системно сейчас работают на китайском рынке: увеличиваются продажи и так далее. Но экспортный потенциал значительно выше», — сказал Червяков.
По его словам, больше всего на китайский рынок из Беларуси экспортируется продукция химической промышленности, в том числе удобрения. Вторая по значимости позиция — продовольствие и продукция агросектора, далее идет продукция деревообработки.
Как отметил Червяков, всего в КНР в 2023 году из Беларуси было поставлено 330 товарных позиций.
Планы на Китай
В нынешнем году в Минске планируется провести экономический форум с участием представителей регионов Китая и Беларуси. В столице КНР, в свою очередь, рассматривается создание белорусского культурного центра.
«Это даст нам совсем другие преимущества, потому что работа будет происходить в Китае, в Пекине постоянно», — уверен Червяков.