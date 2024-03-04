Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и понизил курс евро на 4 марта 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 4 марта, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2281рубля, 1 евро — 3,4868 BYN, 100 российских рублей — 3,5361 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 1 марта 2024, пятницу, а также 2 марта, субботу, и 3 марта, воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2179 рубля, 1 евро — 3,4920 BYN, 100 российских рублей — 3,5417 белорусского рубля. Таким образом мы видим рост курса доллара, снижение курса евро и курса рубля РФ.