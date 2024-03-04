Кредитная история и кредитный рейтинг в Беларуси: что это, как узнать и почему касается каждого

Все происходит очень быстро и оперативно. Сведения о новом заключенном кредитном договоре оказываются в истории в срок не позднее банковского дня, следующего за днем его подписания. При этом «сведения, входящие в состав кредитной истории, представляются не позднее 3 банковских дней со дня, следующего за днем совершения действия (наступления события), сведения о котором входят в состав кредитной истории». В Нацбанке отмечают, что информация обновляется в режиме онлайн, сведения фактически сразу же видны в кредитной истории.