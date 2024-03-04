Кредитная история и кредитный рейтинг в Беларуси: что это, как узнать и почему касается каждого

В Национальном банке дали рекомендации белорусам, которые хотят проверить свою кредитную историю.
В Нацбанке отметили: кредитная история фактически является обобщением сведений о том, когда человека брал кредиты в коммерческих банках Беларуси. А также о том, как эти взятые кредитные обязательства исполнялись: были ли просрочки, сколько они продлились, как быстро погашались.
При этом в кредитной истории отражаются не только банковские кредиты, но и те деньги, которые конкретный белорус брал в долг у микрофинансовых организаций, у сервисов онлайн-заимствований.
Какие сведения попадают в кредитную историю.
В кредитную историю попадают четыре аспекта. Первое: личные данные гражданина, который имел (имеет) кредитные обязательства. Речь идет о паспортных данных, дате рождения. Во-вторых, условия кредитного договора: суммы, валюты, сроки действия.
Третий момент — непосредственно сведения об исполнении кредитного договора: в кредитной истории видна динамика погашения, можно видеть была ли просрочка по кредитам и овердрафтам, как погашалась такая просрочка. Четвертый аспект: сведения о прекращении кредитного договора, его исполнении и завершении.
Как быстро информация попадает в кредитную историю
Все происходит очень быстро и оперативно. Сведения о новом заключенном кредитном договоре оказываются в истории в срок не позднее банковского дня, следующего за днем его подписания. При этом «сведения, входящие в состав кредитной истории, представляются не позднее 3 банковских дней со дня, следующего за днем совершения действия (наступления события), сведения о котором входят в состав кредитной истории». В Нацбанке отмечают, что информация обновляется в режиме онлайн, сведения фактически сразу же видны в кредитной истории.
Коммерческие банки самостоятельно принимают решение о выдаче или невыдаче кредита. Фото: архив «КП», носит иллюстративный характер. Сколько хранится кредитная история.
Сведения хранятся на протяжении 5 лет с даты прекращения кредитного договора и погашения имевшейся по нему задолженности. Из кредитной истории такая информация удаляется ежегодно 1 апреля. «В случае отсутствия информации о дате прекращения кредитной сделки или погашения задолженности по ней сведения хранятся в течение 15 лет с даты последнего получения сведений по кредитной сделке», — отмечают в Нацбанке.
Еще момент: в кредитный отчет по конкретному гражданину, который могут видеть сотрудники коммерческих банков при принятии решения о предоставлении нового кредита не включаются данные о погашенных просрочках (если с момента их погашения прошло уже больше 5 лет). При этом непогашенные суммы отражаются в кредитном отчете в течение 15 лет.
Что такое кредитный рейтинг
На основании всех данных, в том числе и основываясь на том, была ли у конкретного человека допущена просрочка по кредитам, всех кредитополучателей разделяют по категориям: в рейтинге несколько классов — от А до F.
«Итоговая оценка в баллах, принимает значения от 0 до 400 и округляется до целого числа, рассчитывается на основе математической формулы», — пояснили в Нацбанке.
На оценку — и, соответственно, на попадание в тот или иной класс кредитополучателей — влияет также количество дней просроченной задолженности, время с момента погашения последней просроченной задолженности, тип самого кредита, оставшаяся неоплаченная дола в текущем кредите. Поскольку все эти данные изменяются со временем, то и кредитный рейтинг конкретного белоруса также претерпевает изменения, он может переходить из класса в класс.
На что влияет кредитный рейтинг
Разумеется, кредитный рейтинг влияет на то, предоставит ли коммерческий банк кредит конкретному гражданину, однако здесь есть еще много важных факторов и параметров, а сами банки «по своему усмотрению используют сведения кредитного отчета и самостоятельно принимают решение о выдаче кредита на основе собственных критериев оценки кредитной истории».
В Нацбанке особо акцентируют внимание: никаких запретов на кредитования в кредитном отчете конкретного человека не проставляется и не может проставляться. «Черных списков» не существует".
Как узнать свою кредитную историю в Беларуси
Во-первых, можно обратиться в Нацбанк — там могут выдать кредитную историю на бумажном носителе. Второй способ гораздо более простой: можно быстро и легко пройти регистрацию в Межбанковской системе идентификации Беларуси. К слову, в Нацбанке особо подчеркивают: получить кредитную историю может либо сам человек, либо его доверенное лицо, если у него есть нотариально заверенная доверенность. При этом никакие сведения из кредитной истории не предоставляются по телефону.