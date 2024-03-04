Мощность железной дороги к портам Приморья растёт, но ограниченно

«Российские железные дороги» (РЖД) к концу 2022 года обеспечили провозную способность на Восточном полигоне (объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль, БАМ) на уровне 173 млн тонн. Это максимальный объем груза, который новая инфраструктура может пропустить в идеальных условиях с учетом существующих ограничений, сообщил в интервью (18+) заместитель главы РЖД Алексей Шило. По оценке монополии, только по углю приоритетная отгрузка в специализированные терминалы позволит увеличить объемы вывоза в направлении портов Приморского и Хабаровского краев до 2 млн тонн.
В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. До 2030 года их пропускная способность возрастёт со 173 до 210 млн тонн в год.
Запускается третий этап расширения восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба. В свое время мы, извините за моветон, «зевнули» немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ладно, теперь должны наверстать, и наверстаем: до 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 млн тонн в год", — сказал президент России Владимир Путин.
РЖД к концу 2023 года обеспечили провозную способность на Восточном полигоне на уровне 173 млн тонн. Это тот максимальный объем груза, который новая инфраструктура может пропустить через контрольное сечение Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).
«Сечение — это не рельсы и шпалы, а условная линия, которая обозначает “диаметр трубы” — мощность железной дороги в конкретном месте. Нужно понимать, что БАМ и Транссиб — это линейная инфраструктура, которая простирается на тысячи километров, и далеко не все грузы идут по всему их протяжению из конца в конец.
Провозная способность — это не плановый физический объем грузовых перевозок, но возможность при определенных, можно сказать, идеальных, условиях. Физически через сечение Комсомольск-на-Амуре—Волочаевка в 2023 году нами перевезено 150,5 млн тонн грузов", — сказал заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.
По словам Алексея Шило, РЖД возят по временным правилам, которые определяют приоритетный вывоз угля по соглашениям, а также внутрироссийские перевозки в ущерб ряду экспортных грузов.
«То есть часть грузов, которые едут по Восточному полигону, до сечения не доезжают, что называется, “по условиям задачи”. Загрузка Восточного полигона неравномерна: часть грузов, которые идут с запада на восток, не доезжают до контрольного сечения, но занимают инфраструктуру и влияют на общий результат. Еще часть мощности отбирается грузопотоком, который формируется за самим сечением. То есть мы не можем пропустить через сечение дополнительный поезд, если на его месте за этим условным порталом сформирован другой состав», — отметил топ-менеджер РЖД.