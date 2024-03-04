Мощность железной дороги к портам Приморья растёт, но ограниченно

«То есть часть грузов, которые едут по Восточному полигону, до сечения не доезжают, что называется, “по условиям задачи”. Загрузка Восточного полигона неравномерна: часть грузов, которые идут с запада на восток, не доезжают до контрольного сечения, но занимают инфраструктуру и влияют на общий результат. Еще часть мощности отбирается грузопотоком, который формируется за самим сечением. То есть мы не можем пропустить через сечение дополнительный поезд, если на его месте за этим условным порталом сформирован другой состав», — отметил топ-менеджер РЖД.