Двухкомнатную студию рядом с Заксобранием продают за 21 млн в Новосибирске

В студии выполнен ремонт по уникальному дизайн-проекту с применением материалов европейского производства. Мебель, произведенная во Франции и Италии, входит в стоимость продажи. В квартире есть совмещенная с кухней гостиная, гардеробная, спальня, совмещенный санузел и лоджия. В жилье останется немецкая бытовая техника ТЕКА.