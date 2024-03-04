Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Двухкомнатную студию рядом с Заксобранием продают за 21 млн в Новосибирске

За отдельную плату можно приобрести парковочное место.
Источник: N1

В Новосибирске выставили на продажу двухкомнатную квартиру-студию в ЖК Флотилия. Объявление размещено на сайте n1.ru.

В студии выполнен ремонт по уникальному дизайн-проекту с применением материалов европейского производства. Мебель, произведенная во Франции и Италии, входит в стоимость продажи. В квартире есть совмещенная с кухней гостиная, гардеробная, спальня, совмещенный санузел и лоджия. В жилье останется немецкая бытовая техника ТЕКА.

Объект расположен на 21 этаже 28-этажного дома. Жилой комплекс оснащен многоуровневой системой безопасности, у него закрытая территория.

Общая площадь квартиры с учетом лоджии 83 кв.м. За отдельную плату можно приобрести парковочное место.

Напомним, в Новосибирске продают квартиру с террасой на крыше за 35 млн рублей.

недвижимость