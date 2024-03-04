Предприятие из Хабаровска модернизирует производство благодаря господдержке

Резидент ТОР «Хабаровск» модернизирует производство благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Компания получила 20 миллионов рублей в кредит всего под 1% годовых. На эти деньги предприятие закупит новое оборудование.
— Благодаря полученным средствам мы планируем увеличить годовой выпуск продукции комплектующих устройств для железнодорожной отрасли до 1250 единиц, — рассказал исполнительный директор ООО «Инновационные технологии на железнодорожном транспорте» Олег Довгаль.
Компания поставляет путевое оборудование и устройства для железнодорожных путей, в том числе, для строительства БАМа. В экономику региона компания вложила больше 16 миллионов рублей, создала 80 рабочих мест.
Как резиденту ТОР, бизнес может получить нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые пять лет, сниженные страховые взносы в течение 10 лет.