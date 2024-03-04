Буксиры в порту Эльга смогут работать при толщине льда до 90 сантиметров

На севере Китая проведены бассейновые испытания буксиров для нового российского порта Эльга в Хабаровском крае в ледовых условиях. В результате экспериментов рассчитана предельная для работы морских судов толщина льда — 90 см, что превосходит необходимое для ледового класса Arc 4 значение (до 80 см), которое требуется при плавании у побережья Охотского моря в Тугуро-Чумиканском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Испытания буксиров прошли в ледовом бассейне. Тесты проводились в условиях, максимально приближенных к условиям работы действующего судна, которое уже работает в районе мыса Манорский.
Во время испытаний инженеры исследовали разрушение ледяного покрова при взаимодействии с буксирами. Сначала выполняли буксировочные испытания для измерения ледового сопротивления, затем модель запускали в самостоятельное плавание. Буксиры ледового класса, которые строит китайская верфь для порта Эльга, предназначены для выполнения швартовных операций в акватории угольного терминала на севере Хабаровского края.
Проектная мощность морского порта Эльга, который является конечной станцией Тихоокеанской железной дороги, составит 30 млн тонн с последующим увеличением до 50 млн тонн в год. По окончании строительства порт сможет принимать суда класса Panamax дедвейтом до 100 тыс тонн.