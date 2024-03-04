Буксиры в порту Эльга смогут работать при толщине льда до 90 сантиметров

Во время испытаний инженеры исследовали разрушение ледяного покрова при взаимодействии с буксирами. Сначала выполняли буксировочные испытания для измерения ледового сопротивления, затем модель запускали в самостоятельное плавание. Буксиры ледового класса, которые строит китайская верфь для порта Эльга, предназначены для выполнения швартовных операций в акватории угольного терминала на севере Хабаровского края.