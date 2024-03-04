Казахстан продлит добровольное сокращение нефтедобычи

Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки, отметили в ведомстве.
«В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что этот шаг стал дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тыс. баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.
«Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», — говорится в сообщении.
Ранее председатель правления национальной нефтяной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев заявлял, что недра Казахстана изучены только на 24% и «возможны большие открытия».