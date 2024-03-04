Границы ТОР «Михайловский» в Приморье расширили под новые инвестпроекты

Границы территории опережающего развития «Михайловский» в Приморье были расширены для реализации новых инвестиционных проектов. Постановление об этом было подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
По информации корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в ТОР «Михайловский» войдут участки земли общей площадью более 800 гектаров, которые располагаются в Артеме, Арсеньеве и Яковлевском муниципальном округе. Увеличение площадей ТОР позволит начать реализацию двух инвестиционных проектов.
Один из них предусматривает создание крупнейшего на Дальнем Востоке сухого порта — транспортно-логистического центра в Артеме, который будет обслуживать экспортно-импортные и внутрироссийские грузопотоки. Выход его на расчетную мощность запланирован на 2027 год. Второй проект — создание в Арсеньеве семейного горнолыжного курорта, который будет функционировать круглый год. Всего в проекты инвестируют более 23 миллиарда рублей, а количество создаваемых новых рабочих мест составит около 1,1 тысячи.
Территории опережающего развития (ТОР) — это специальный инструмент, который направлен на развитие приоритетных отраслей экономики и привлечение новых инвесторов. Компаниям-резидентам ТОР доступны различные льготы и преференции.