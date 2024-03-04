Границы ТОР «Михайловский» в Приморье расширили под новые инвестпроекты

Один из них предусматривает создание крупнейшего на Дальнем Востоке сухого порта — транспортно-логистического центра в Артеме, который будет обслуживать экспортно-импортные и внутрироссийские грузопотоки. Выход его на расчетную мощность запланирован на 2027 год. Второй проект — создание в Арсеньеве семейного горнолыжного курорта, который будет функционировать круглый год. Всего в проекты инвестируют более 23 миллиарда рублей, а количество создаваемых новых рабочих мест составит около 1,1 тысячи.