Программа реновации: новые квартиры в феврале получили более 3,5 тысячи горожан

В феврале 2024 года новые квартиры по программе реновации получили больше 3,5 тысячи горожан. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Правообладателями современных квартир в 115 новостройках в феврале стали свыше 3,5 тысячи жителей 183 старых домов. Это на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Всего с начала этого года жилье по программе реновации получили уже более 6,4 тысячи москвичей», — рассказал он.
Новостройки по программе реновации возводят во всех административных округах Москвы.
«Наибольшее количество жилья по программе реновации возводится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах — 44, 42 и 30 домов соответственно», — отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
С начала 2024 года под заселение передано четыре дома. Общая площадь квартир в них — более 43 тысяч квадратных метров. При этом Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации жилищного фонда в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживают около одного миллиона москвичей.
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