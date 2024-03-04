В Приморье можно выбрать земельный участок под любой проект

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России, которая позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Приморский край не стал исключением: благодаря новому сервису каждый может ознакомиться со сведениями о ключевых макроэкономических показателях региона, которые способны оказать влияние на реализацию проекта.
По информации Минэкономразвития России, платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разрабатывались в ходе внедрения регионального инвестстандарта.
— Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки, — уточнил министр экономики РФ Максим Решетников.
Как отметили в министерстве экономического развития Приморья, на схему нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. С помощью сервиса можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.
По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, собранная на инвестиционной карте информация поможет предпринимателям проанализировать условия и перспективы своего проекта.
— Каждый муниципалитет Приморского края на постоянной основе актуализирует информацию по доступным для инвестирования объектам. На карте можно найти сведения о лесных и земельных участках, строящихся объектах, узнать об инженерной, социальной инфраструктуре и многое другое. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки, — подчеркнул Андрей Блохин.
Добавим, для поддержки инвестиционной деятельности в регионе работает Инвестиционное агентство Приморского края, которое по принципу «одного окна» оказывает комплексное сопровождение инвесторов в реализации проектов.