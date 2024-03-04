В Приморье можно выбрать земельный участок под любой проект

— Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки, — уточнил министр экономики РФ Максим Решетников.



Как отметили в министерстве экономического развития Приморья, на схему нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. С помощью сервиса можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.



По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, собранная на инвестиционной карте информация поможет предпринимателям проанализировать условия и перспективы своего проекта.