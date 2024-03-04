Прокуратура отменила строительство 110 МКД в Маркова

Новостройки должны были вырасти к западу от Изумрудного, рядом с Берёзовым, и скорее всего, относились бы именно к этому посёлку. Однако на этом участке нет возможности технологического присоединения к централизованному водоотведению, не предусмотрено благоустройство территории, зато есть нарушения в проектной документации.