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Прокуратура отменила строительство 110 МКД в Маркова

Разрешения на строительство 110 многоквартирных домов в Маркова отменены по требованию прокуратуры Иркутской области. Для новостроек отсутствуют возможности для техприсоединения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Источник: Прокуратура Иркутской области

Новостройки должны были вырасти к западу от Изумрудного, рядом с Берёзовым, и скорее всего, относились бы именно к этому посёлку. Однако на этом участке нет возможности технологического присоединения к централизованному водоотведению, не предусмотрено благоустройство территории, зато есть нарушения в проектной документации.

По иску прокуратуры Иркутский районный суд разрешение на строительство отменил. Застройщик подал апелляцию и даже кассацию, но Иркутский областной суд и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции решение районного суда оставили без изменений.

Прокуратура
строительство