Мошенники по видеосвязи просят воронежцев обновить приложение банка

Аферисты стали звонить воронежцам от имени сотрудников банка по видеосвязи и предлагать помощь в обновлении приложения финансовой организации. Для этого мошенники просят включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение. Злоумышленники уверяют граждан в том, что это абсолютно безопасно, так как экран виден только роботизированной системе. Якобы сам сотрудник банка экран не видит.