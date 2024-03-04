Мошенники по видеосвязи просят воронежцев обновить приложение банка

Аферисты стали звонить воронежцам от имени сотрудников банка по видеосвязи и предлагать помощь в обновлении приложения финансовой организации. Для этого мошенники просят включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение. Злоумышленники уверяют граждан в том, что это абсолютно безопасно, так как экран виден только роботизированной системе. Якобы сам сотрудник банка экран не видит.
На самом деле, трансляция экрана дает мошенникам возможность видеть номера карт, суммы счетов и коды из сообщений.
Представители правоохранительных органов напоминают, что аферисты действуют достаточно умело. Они создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка. Звонок по видеосвязи они объясняют необходимостью идентификации клиента по биометрии.
Принимая звонок от незнакомцев, надо помнить, что сотрудники банков не связываются с клиентами через мессенджеры.