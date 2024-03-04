Первая гастрономическая улица в Ташкенте появится в Яшнабадском районе

По информации пресс-службы столичного хокимията, ее планируется организовать на улице Султанали Машхади в Яшнабадском районе. Предварительно ее посетила рабочая группа во главе с заместителем хокима Ташкента Фахриддином Давруковым и главой районной администрации Бахтиёром Рахманкуловым. Они ознакомились с общим состоянием и возможностями локации.