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Первая гастрономическая улица в Ташкенте появится в Яшнабадском районе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первую гастрономическую улицу создадут в Яшнабадском районе столицы. Чиновники поручили привести ее в порядок. Такие улицы появятся в восьми районах города, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации пресс-службы столичного хокимията, ее планируется организовать на улице Султанали Машхади в Яшнабадском районе. Предварительно ее посетила рабочая группа во главе с заместителем хокима Ташкента Фахриддином Давруковым и главой районной администрации Бахтиёром Рахманкуловым. Они ознакомились с общим состоянием и возможностями локации.

Чиновники поручили привести в порядок инфраструктуру на этом месте, создать условия для новых туристических услуг. Также поставлена цель в будущем увеличить поток как внутренних, так и иностранных туристов через улицу.

Напомним, что появление улиц анонсировали президенту на презентации проектов по развитию туризма 27 февраля. Они должны также появиться в Алмазарском, Мирабадском, Учтепинском, Чиланзарском, Шайхантахурском, Юнусабадском и Яккасарайском районах.

В частности, в этих районах будут организованы улицы гастрономического туризма и ремесленников, будут построены современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.

туризм и отдых