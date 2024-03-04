Первая гастрономическая улица в Ташкенте появится в Яшнабадском районе

По информации пресс-службы столичного хокимията, ее планируется организовать на улице Султанали Машхади в Яшнабадском районе. Предварительно ее посетила рабочая группа во главе с заместителем хокима Ташкента Фахриддином Давруковым и главой районной администрации Бахтиёром Рахманкуловым. Они ознакомились с общим состоянием и возможностями локации.
Чиновники поручили привести в порядок инфраструктуру на этом месте, создать условия для новых туристических услуг. Также поставлена цель в будущем увеличить поток как внутренних, так и иностранных туристов через улицу.
Напомним, что появление улиц анонсировали президенту на презентации проектов по развитию туризма 27 февраля. Они должны также появиться в Алмазарском, Мирабадском, Учтепинском, Чиланзарском, Шайхантахурском, Юнусабадском и Яккасарайском районах.
В частности, в этих районах будут организованы улицы гастрономического туризма и ремесленников, будут построены современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.