У жителей дома на улице Водников в Самаре изымут квартиры

В Самаре власти хотят изъять земельный участок площадью более 670 квадратных метров в центре города на пересечении улиц Водников и Крупской. Он необходим для муниципальных нужд, следует из постановления администрации города.
На этом участке расположен жилой дом, в котором находятся 13 квартир и нежилые помещения. Их также изымут у собственников. Департаменту управления имуществом города предстоит оценить помещения, чтобы потом предоставить собственникам замену.
В 2014 году в этом доме случился пожар. Тогда его признали аварийным и подлежащим реконструкции.