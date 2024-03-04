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У жителей дома на улице Водников в Самаре изымут квартиры

Власти Самары хотят изъять участок под домом для муниципальных нужд.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре власти хотят изъять земельный участок площадью более 670 квадратных метров в центре города на пересечении улиц Водников и Крупской. Он необходим для муниципальных нужд, следует из постановления администрации города.

На этом участке расположен жилой дом, в котором находятся 13 квартир и нежилые помещения. Их также изымут у собственников. Департаменту управления имуществом города предстоит оценить помещения, чтобы потом предоставить собственникам замену.

В 2014 году в этом доме случился пожар. Тогда его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

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