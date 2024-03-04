В крымском онкодиспансере откроют новый корпус — Мурашко

«Сегодня мы готовим к открытию новый корпус с новым оборудованием для дистанционной лучевой терапии, для диагностики с радиоактивными фармпрепаратами. Это раньше было недоступно в Крыму, а сегодня это становится реальностью. И важно, чтобы население обращалось вовремя, при ранней диагностике у нас больше возможности помочь», — сказал Мурашко.
Рассматривается также предложение построить для онкологов и пациентов новый хирургический корпус, проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Есть предложение построить еще новый хирургический корпус на территории онкоцентра, место есть. Вот сейчас с Михаилом Альбертовичем (Мурашко — ред.) целевые показатели выверяем», — сказал Аксенов.
Будут рассмотрены разные варианты как строительства, так и реконструкции существующего здания. Это следует просчитывать с учетом того, что в крымский онкодиспансер стали обращаться за помощью пациенты из Запорожской и Херсонской областей. Нагрузка на врачей в связи с этим существенно возросла.
«Мы сейчас рассматриваем материально-техническую базу, она достаточно устарела, — объяснил Михаил Мурашко. — Поэтому будем оценивать варианты решения. Надо просчитать с учетом всех потоков пациентов, потому что мы сегодня создаем и в Севастополе центр, и в ряде других субъектов сегодня идет стройка. Нам надо оценить имеющиеся мощности и выйти на решение».
Строительство нового модульного корпуса на территории Крымского республиканского клинического онкодиспансера анонсировалось в апреле 2023 года. На это из федерального бюджета было выделено 120 миллионов рублей.
В течение года в России открывается в среднем более тысячи новых объектов, то есть каждый день два-три объекта здравоохранения, сообщил Михаил Мурашко. Для их создания следует комплексно рассматривать кадровую подготовку и объемы дополнительных социальных выплат.