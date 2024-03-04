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В крымском онкодиспансере откроют новый корпус — Мурашко

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. На территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус для лучевой терапии. Об этом в ходе рабочего визита в Крым сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы готовим к открытию новый корпус с новым оборудованием для дистанционной лучевой терапии, для диагностики с радиоактивными фармпрепаратами. Это раньше было недоступно в Крыму, а сегодня это становится реальностью. И важно, чтобы население обращалось вовремя, при ранней диагностике у нас больше возможности помочь», — сказал Мурашко.

Рассматривается также предложение построить для онкологов и пациентов новый хирургический корпус, проинформировал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Есть предложение построить еще новый хирургический корпус на территории онкоцентра, место есть. Вот сейчас с Михаилом Альбертовичем (Мурашко — ред.) целевые показатели выверяем», — сказал Аксенов.

Будут рассмотрены разные варианты как строительства, так и реконструкции существующего здания. Это следует просчитывать с учетом того, что в крымский онкодиспансер стали обращаться за помощью пациенты из Запорожской и Херсонской областей. Нагрузка на врачей в связи с этим существенно возросла.

«Мы сейчас рассматриваем материально-техническую базу, она достаточно устарела, — объяснил Михаил Мурашко. — Поэтому будем оценивать варианты решения. Надо просчитать с учетом всех потоков пациентов, потому что мы сегодня создаем и в Севастополе центр, и в ряде других субъектов сегодня идет стройка. Нам надо оценить имеющиеся мощности и выйти на решение».

Строительство нового модульного корпуса на территории Крымского республиканского клинического онкодиспансера анонсировалось в апреле 2023 года. На это из федерального бюджета было выделено 120 миллионов рублей.

В течение года в России открывается в среднем более тысячи новых объектов, то есть каждый день два-три объекта здравоохранения, сообщил Михаил Мурашко. Для их создания следует комплексно рассматривать кадровую подготовку и объемы дополнительных социальных выплат.

медицина