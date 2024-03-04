В крымском онкодиспансере откроют новый корпус — Мурашко

«Сегодня мы готовим к открытию новый корпус с новым оборудованием для дистанционной лучевой терапии, для диагностики с радиоактивными фармпрепаратами. Это раньше было недоступно в Крыму, а сегодня это становится реальностью. И важно, чтобы население обращалось вовремя, при ранней диагностике у нас больше возможности помочь», — сказал Мурашко.