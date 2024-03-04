Начался капитальный ремонт корпуса № 8 Боткинской больницы

«Трехэтажное здание было построено в 1911 году, оно признано объектом культурного наследия и является частью архитектурного ансамбля больничного комплекса. Инженерные системы и часть конструкций корпуса находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта», — рассказал Петр Бирюков.
Сейчас специалисты демонтируют напольные покрытия и стяжки пола, а также подвесные потолки, двери и перегородки. Кроме того, они проводят усиление конструкций строения. В здании обновят крышу, выборочно заменят стропильную систему и обрешетку, а также сделают новое кровельное покрытие площадью более 900 квадратных метров. Помимо этого, будут отремонтированы перекрытия и цокольная часть, отреставрирован фасад, укреплены проемы дверей и окон, а также выполнена гидроизоляция наружных стен подвала.
Кроме того, в корпусе заменят инженерные сети, так как прежние выработали свой ресурс, а также установят лифт отечественного производства и технический подъемник. Окна и двери заменят на новые. Их выполнят из твердых пород дерева в соответствии с историческим обликом здания. Также обновят входные группы и сделают пандусы для маломобильных граждан.
Капитальный ремонт корпуса № 8 Боткинской больницы планируется завершить в этом году. После этого в нем продолжит работать терапевтическое отделение.
После окончания работ территорию рядом с корпусом благоустроят.