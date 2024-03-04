Начался капитальный ремонт корпуса № 8 Боткинской больницы

Сейчас специалисты демонтируют напольные покрытия и стяжки пола, а также подвесные потолки, двери и перегородки. Кроме того, они проводят усиление конструкций строения. В здании обновят крышу, выборочно заменят стропильную систему и обрешетку, а также сделают новое кровельное покрытие площадью более 900 квадратных метров. Помимо этого, будут отремонтированы перекрытия и цокольная часть, отреставрирован фасад, укреплены проемы дверей и окон, а также выполнена гидроизоляция наружных стен подвала.