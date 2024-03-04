«Дело во благо народа» — делегация из КНДР посетила компанию «Владхлеб» во Владивостоке

«У нас есть как цеха, которые работают полностью на ручном труде, так и полностью механизированные цеха — то есть, мы используем разные виды разделки теста. Делегации из КНДР мы решили показать автоматизированный процесс — от тестоведения до выпечки хлеба. Его главное преимущество заключается в том, что при таком производстве используется меньше человеческого труда. Однако, конечно, изготовлением эксклюзивных булочек необычных форм всегда занимаются люди — этот процесс не менее занимательный», — рассказала Светлана Моторная.