«Дело во благо народа» — делегация из КНДР посетила компанию «Владхлеб» во Владивостоке

Команда КНДР, приехавшая на спортивные международные соревнования «Дети Приморья» (0+), посетила одну из производственных площадок компании «Владхлеб» во Владивостоке. Гости ознакомились с местными технологиями производства хлебобулочных изделий, увидели, как работает полностью автоматизированная линия, на которой изготавливаются батоны, посетили корпоративный музей, где узнала об истории предприятия и посещении его великим руководителем КНДР Ким Чен Иром в 2002 году и, конечно, попробовали свежеиспеченную «воздушную» выпечку, сообщает ИА PrimaMedia.
В ходе экскурсии на структурное производственное подразделение № 3 корейская делегация посетила полностью автоматизированную линию производства батонов. По словам начальника СПП Светланы Моторной, это подразделение — лишь небольшая часть крупного предприятия. Среди выпускаемого ассортимента — самые разные торты, хлеба, булочки и многое другое.
«У нас есть как цеха, которые работают полностью на ручном труде, так и полностью механизированные цеха — то есть, мы используем разные виды разделки теста. Делегации из КНДР мы решили показать автоматизированный процесс — от тестоведения до выпечки хлеба. Его главное преимущество заключается в том, что при таком производстве используется меньше человеческого труда. Однако, конечно, изготовлением эксклюзивных булочек необычных форм всегда занимаются люди — этот процесс не менее занимательный», — рассказала Светлана Моторная.
Также в рамках экскурсии гости посетили и музей компании — здесь группа познакомилась с историей предприятия, которая неразрывно связана с историей самого Владивостока, и увидела экспонаты, отражающие особенности производства в разное время. Помимо этого директор корпоративного музея «Владхлеб» Любовь Степаненко рассказала делегации о посещении предприятия Генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Иром 23 августа 2002 года.
«В ходе второго визита во Владивосток Ким Чен Ир посетил наше предприятие — тогда мне выпала честь вести экскурсию для его делегации. Мы представили завод и весь наш большой ассортимент порядка семисот наименований — булочки, хлеба, торты, пирожные, пряники», — рассказала Любовь Степаненко.
В завершение экскурсии гостей порадовали приятными подарками, а члены делегации пожелали заводу процветания.
«Желаем, чтобы этот завод, на котором отметились великий Генерал и великий руководитель, продолжал своё дело во благо народа», — сказал один из представителей делегации.