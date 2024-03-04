Никаких студий, от 220 тысяч за «квадрат» и детсады — как будут застраивать Голубиную Падь

Застройка частного сектора в районе Голубиной Пади начнётся уже в этом году — она является частью пилотного для Владивостока проекта реновации. Сейчас на участке снесли большую часть обветшалых или сгоревших домов. Резиденты территории — в процессе получения разрешений на строительство. Корр. ИА PrimaMedia пообщалась с одним из застройщиков и узнала, сколько на участке будет стоить жильё, какие социальные учреждения планируется возвести и как проходило расселение.
На территории работает четыре застройщика — ООО СЗ «Сити Комплекс» (СК «Система»), Global Development Company, ООО СЗ «Старк Девеломплент» и федеральный застройщик ФСК.
О проекте реновации Голубиной Пади стало известно ещё в 2022 году. Это первый проект, реализуемый в рамках программы КРТ (прим. ред. КРТ — комплексное развитие территорий) в приморской столице. Мастер-план застройки Голубиной Пади представили в 2023 году. Согласно проекту, на территории планируют возвести порядка 370 тысяч кв. м различных строений, из которых 170 тысяч «квадратов» будут жилыми. Это, по задумке авторов, позволит обеспечить жильем около шести тысяч горожан. Кроме жилых домов, на территории обещают построить детские сады, создать общественные пространства и развить улично-дорожные сети.
Площадь этого участка составляет 1,3 га, из которых жилая часть застройки займёт более 17 тысяч кв. м, а три тысячи уйдут под полезную коммерцию — летние и зимние кафе, рестораны, офисные помещения. Вопрос с расселением на участке, как рассказали в компании, решили мирным путём — проблем не возникло, с каждым собственником получилось выстроить договорённости.
Сейчас площадь уже расчищена и обнесена забором. От былой истории одноэтажной столицы ДФО совсем ничего не осталось, а на пустынном участке лишь одиноко работает экскаватор-погрузчик. Подготовка к стройке находится на этапе получения разрешения на строительство, а о том, когда начнётся сама застройка — неизвестно.
По словам руководителя отдела маркетинга СК «Система» Максима Ли, в компании приняли решение отказаться от малогабаритных студий — так, по последним данным, минимальная площадь квартиры будет начинаться от 40 кв. м.
«Планировку мы сделали таким образом, чтобы избежать создания очередного человейника. Мы решили поделить дом на блоки — среди них есть и те, в которых будет всего по четыре квартиры на этаже. Максимальное количество квартир подсказать не могу. Мы уделили много времени и внимания планировке — так, например, в квартирах площадью от 50 кв м. у нас будет по два санузла: семейный и гостевой», — рассказал Максим Ли.
Сам квартал будут строить в две очереди — сначала застройщик возведёт одно здание, затем — второе. Несмотря на то, что по срокам начала застройки пока нет никакой информации, так как разрешение на строительство ещё не получено, в компании уже отмечают, что сдавать объекты планируют с опережением. По словам представителей, строительство будет завершено уже через два-три года после начала. Примерное количество жилых домов, квартир, парковочных мест также неизвестно — компания не афиширует. На данный момент можно лишь сказать, что на участке будет подземный паркинг для жильцов и наземный гостевой паркинг.
«Во-первых, мы прекрасно понимаем, что жильё будет находиться в центре города и априори не может стоить дёшево. Во-вторых, в стоимость закладываются инфраструктура, архитектура, использованные материалы и их качество. Предварительная цена за квадратный метр будет начинаться от 220 тысяч рублей. При этом, наше жильё будет ориентировано не только на людей, зарабатывающих выше среднего — с помощью всех ипотечных программ и того, что мы лояльны при работе с каждым клиентом, квартиру здесь смогут позволить себе и простые люди со средним достатком, и семьи с детьми», — отметили в компании.
Коммуникации для территории запланированы новые. В компании объяснили, что район будут подключать к новой ветке трубопровода, которую тянули вдоль улицы Гоголя. В связи с тем, что эти сети, как раз-таки, рассчитаны на дополнительные нагрузки, получится избежать риска аварий на сетях.
Согласно мастер-плану, который разработан и подтверждён муниципалитетом, на территории всего района Голубиной Пади, где будет произведена реновация, предусмотрена социальная застройка, которая «ляжет на плечи застройщиков». В неё входят: большая спортивная площадка, гостиница, магазины, торговый центр, учреждения дополнительного дошкольного образования — детские сады в общей сложности на 420 мест. Эти помещения будут строить по ГОСТам для того, чтобы в дальнейшем при необходимости муниципалитет мог выкупить их.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что, помимо Голубиной Пади, под современную застройку также планировали отдать участки в районе Дальпресса, Острякова, Фанзавода, Волховской, Талалихина и Героев Хасана. Краевые власти отчитывались, что в рамках программ «Реновация и комплексное развитие территорий» и «Развитие застроенных территорий» построят более 1,2 млн. кв. м жилья на площади около 25 га.