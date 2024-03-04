Никаких студий, от 220 тысяч за «квадрат» и детсады — как будут застраивать Голубиную Падь

Сам квартал будут строить в две очереди — сначала застройщик возведёт одно здание, затем — второе. Несмотря на то, что по срокам начала застройки пока нет никакой информации, так как разрешение на строительство ещё не получено, в компании уже отмечают, что сдавать объекты планируют с опережением. По словам представителей, строительство будет завершено уже через два-три года после начала. Примерное количество жилых домов, квартир, парковочных мест также неизвестно — компания не афиширует. На данный момент можно лишь сказать, что на участке будет подземный паркинг для жильцов и наземный гостевой паркинг.