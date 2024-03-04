Понедельник без света: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

О запланированных отключениях предупредил поставщик.
Центр:
- Чирешилор, 29, 39−53, 40, 46−66, 61−65,
- Друмул Виилор, 26, 26A, 26/2,
- Дж. Менюк, 37,
- Нукарилор, 1−11, 11/1, 8−30,
- пер. Нукарилор, 1, 6, Т.
- Аман, 5−7, 12−16, В.
- Келтуялэ, 1−7, 9/2, 2 A, B, D, G, J, V, 2−6, 10−42, 17, 21−23 — с 09:10 до 17:10.
Чеканы:
- А. Руссо, 999, М. чел Батрын, 4/4, ⅘, 6, 8/2 — с 09:10 до 13:00.
- М. Садовяну, 20, 22, 22/1, 22/1A, 22/1B, 22/2, 22/2A, 22/3, 24, 24/2, 24/4, 24/6, П. Заднипру, 1, 1/1, ⅓, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 7/1 — с 09:05 до 17:00.
- Отоваска, 1A — с 09:10 до 16:20.