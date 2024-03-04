Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Понедельник без света: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в понедельник, 4 марта 2024.

О запланированных отключениях предупредил поставщик.

Центр:

  • Чирешилор, 29, 39−53, 40, 46−66, 61−65,
  • Друмул Виилор, 26, 26A, 26/2,
  • Дж. Менюк, 37,
  • Нукарилор, 1−11, 11/1, 8−30,
  • пер. Нукарилор, 1, 6, Т.
  • Аман, 5−7, 12−16, В.
  • Келтуялэ, 1−7, 9/2, 2 A, B, D, G, J, V, 2−6, 10−42, 17, 21−23 — с 09:10 до 17:10.

Чеканы:

  • А. Руссо, 999, М. чел Батрын, 4/4, ⅘, 6, 8/2 — с 09:10 до 13:00.
  • М. Садовяну, 20, 22, 22/1, 22/1A, 22/1B, 22/2, 22/2A, 22/3, 24, 24/2, 24/4, 24/6, П. Заднипру, 1, 1/1, ⅓, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 7/1 — с 09:05 до 17:00.
  • Отоваска, 1A — с 09:10 до 16:20.

ЖКХ