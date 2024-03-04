Александр Анфиногенов покинул пост гендиректора «Облкоммунэнерго» в Иркутской области

— В отношении предприятия была предпринята попытка его ликвидировать. Изменили тарифное решение, изъяли из нашей необходимой валовой выдачи на этот год 1,5 млрд рублей. Видимо, хотели, чтобы мы начали протестовать и срывать выборы. Но митинговать мы и не думали, весь коллектив находится на рабочих местах, все продолжают работу. Единственное, работники написали обращения к мэрам городов и районов, где находятся подразделения, так как они отвечают за электроснабжение населения. Мы предупредили о сложившейся ситуации, ведь если приказ по тарифам вступает в силу, то уже с 15 марта наше предприятие не получит деньги за свою работу, — отметил пресс-секретарь.