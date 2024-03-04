Александр Анфиногенов покинул пост гендиректора «Облкоммунэнерго» в Иркутской области

Генеральный директор электросетевой компании «Облкоммунэнерго» в Иркутской области Александр Анфиногенов ушёл с занимаемой должности. Исполняющим обязанности директора назначен главный инженер предприятия Максим Давыдов. Как корр. ИА IrkutskMedia сообщил пресс-секретарь «Облкоммунэнерго» Виктор Шамин, в настоящее время компания столкнулась со сложной ситуацией, связанной с падением выручки.
На днях в социальных сетях распространилась информация, что сотрудники предприятия, которое теперь находится под угрозой закрытия, якобы собираются выйти на митинг. Однако Виктор Шамин опроверг эти данные, подчеркнув, что протестовать никто не собирался.
— В отношении предприятия была предпринята попытка его ликвидировать. Изменили тарифное решение, изъяли из нашей необходимой валовой выдачи на этот год 1,5 млрд рублей. Видимо, хотели, чтобы мы начали протестовать и срывать выборы. Но митинговать мы и не думали, весь коллектив находится на рабочих местах, все продолжают работу. Единственное, работники написали обращения к мэрам городов и районов, где находятся подразделения, так как они отвечают за электроснабжение населения. Мы предупредили о сложившейся ситуации, ведь если приказ по тарифам вступает в силу, то уже с 15 марта наше предприятие не получит деньги за свою работу, — отметил пресс-секретарь.
— Ресурсов компании для работы должно хватить на 2−3 месяца, и если ничего не изменится, то предприятие прекратит существование. Но сейчас мы функционируем, насколько хватит материалов. Лозунг один — мы будем работать до последнего литра бензина и до последнего метра провода, потому что понимаем всю свою ответственность перед жителями Иркутской области, — добавил Шамин.
Он также сообщил, что представители предприятия собираются обращаться в правоохранительные органы и к депутатам с просьбой создать межведомственную комиссию с привлечением специалистов из других регионов, чтобы разобраться в ситуации.
Между тем услугами «Облкоммунэнерго» пользуется около 1 млн местных жителей, в том числе удаленных районов Приангарья. Однако на протяжении нескольких лет звучат разговоры о том, что компания якобы не выполняет планов по инвестиционному развитию, на ее сетях повысилась аварийность, выросло число технологических сбоев. В связи с этим в правительство области начали поступать предложения от различных организаций, в том числе от крупного холдинга «Россети», о передаче последнему активов «Облкоммунэнерго». О судьбе компании, работники которой сегодня добросовестно исполняют свои обязанности, практически при полном отсутствии ресурсов, о развитии энергетики в Иркутской области и об управленческих решениях со стороны регправительства мы ранее публиковали интервью с Александром Анфиногеновым.