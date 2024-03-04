Минниханов ввел в эксплуатацию газопровод к домам многодетных семей в Нижнекамском районе

Глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин также поприветствовал семьи и подчеркнул, что на сегодняшний день в стране для молодых многодетных семей созданы все необходимые для комфортного проживания условия. Он вспомнил свой давний опыт при строительстве дома, когда для того, чтобы подвести сети газоснабжения к домовладению, ему пришлось ждать полтора года.