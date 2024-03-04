В Ростовской области в марте изменится график выплат пенсий

В марте 2024 года ожидаются три выходных дня из-за празднования Международного женского дня 8 марта, который выпадает в этому году на пятницу. В результате пенсионеры, который получают выплаты на карты и банковские счета не позднее 10 числа получат пенсии 7 марта.
Получающие пенсии 16-го и 23-го марта получат их по обычному графику, но так как 16 марта и 23 марта в этому году выпадает на субботу, то пенсии придут 15-го и 22 марта соответственно. В марте досрочно, также 7 марта придут пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Выплаты пенсий и соцпособий через почтовые отделения пройдут согласно графикам выплат и режиму работы почтовых отделений.