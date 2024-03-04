Палочка мэра. Жильцы рухнувшего в Ростове дома погасят кредит кредитом?

В воскресенье, 3 февраля, на очередной встрече чиновников из ростовской администрации с жителями разрушенного дома по улице Нариманова, 72/3, градус обсуждения был значительно ниже: вероятно, поработала волшебная палочка. В конце встречи её передали градоначальнику Алексею Логвиненко с надеждой, что теперь-то в Ростове начнут твориться добрые дела.
На встрече побывала корреспондент rostov.aif.ru.
Дайте две!
Напомним, стена одного из подъездов пятиэтажки на улице Нариманова обрушилась 28 января, жильцов успели эвакуировать накануне. Аварийным дом признали ещё в 2020 году, но так и не расселили.
Встреча началась с цифр. Отметим, что изначально денежные выплаты полагались только зарегистрированным жильцам дома на Нариманова, но позже власти внесли в постановление о ЧС изменения — по 100 тысяч рублей начислили всем. Итого на первые числа марта из 250 жильцов 210 уже получили по 10 тысяч рублей, 194 по 100 тысяч, оставшиеся очередники получат деньги в ближайшие дни. А 40 собственников комнат на Нариманова заявление до сих пор не написали: в Ростове они давно не живут и связаться с ними чиновники пока не могут.
Тут же всплыл проблемный вопрос: у некоторых ростовчан в этом общежитии было по две комнаты, а это значит, хозяин потерял два холодильника, два телевизора, два дивана… Алексей Логвиненко согласился, что в этом случае выплаты должны быть в два раза больше, и передал вопрос на рассмотрение юристам.
Об особом подходе в расчётах говорили и в отношении малоимущих, одиноких стариков и инвалидов — помочь этим жильцам взялся и бизнес. Кому-то уже купили бытовую технику и мебель, кто-то на карандаше. Нескольким нуждающимся предприниматели даже обещали помочь с новым жильём. Кстати, риелторские услуги все пострадавшие тоже могут получить бесплатно.
При этом не обошлось без ярких цитат. Одна из потерявших жильё женщин пожаловалась, что жила в квартире с гражданским мужем и собакой. Квартира была в кредите, пострадавшая его до сих пор выплачивает и помимо этого снимает квартиру. Логвиненко предложил ей погасить кредит выплатами, которые она сейчас получит. А потом… снова взять кредит.
200 тысяч — не копейки.
Следующий вопрос — компенсационные выплаты за потерю жилья. По данным мэрии средняя сумма квадратного метра в том доме стоила около 90 тысяч рублей. На прошлой встрече жильцы возмутились этой сумме и наняли своего эксперта. Депутат гордумы Наталья Оськина предложила главе города уже подготовленные 54 новые оценки. Но Логвиненко отказался их принимать: по закону оценщик должен быть выбран администраций города. То есть должны пройти официальные торги, в которых бы участвовал и оценщик пострадавших, и он эти торги, даже упав в цене, должен выиграть. Только при таком условии его бумаги будут что-то значить для властей.
— В течение пяти лет у вас экспертная оценка происходит с одной и той же организацией, — заметила депутат. — Мы пытались выйти на эти торги, но ничего не получилось,
— У нас была подобная практика по переулку Кривошлыковскому, но сумма в итоге практически не изменилась, — парировал Логвиненко, имея в виду бесполезность второй экспертизы.
Наталья Оськина настаивала, что после перерасчёта начальная сумма в 470 рублей может превратиться в 700 — это существенная разница, особенно для небогатых людей…
И этот вопрос остался без ответа.
Риски берём на себя.
Третий важный момент — доступ в дом. ЧП на Нариманова произошло в конце января. И всё это время люди не могут забрать вещи, семейные архивы, а некоторые жильцы и документы. Вопрос можно решить одним походом в дом: понятно, что есть запрет на вход от экспертизы, но есть и опыт других городов, где на помощь жильцам приходила служба МЧС.
«А можно нам просто написать бумагу, что ответственность за риски мы берём на себя?» — предложила одна участница.
Её шумно поддержали. Логвиненко обещал до следующей встречи решить и эту проблему.
Градоначальник снова посетовал, что у него нет волшебной палочки, чтобы всё изменить одним взмахом. И тогда один из маленьких жителей дома палочку ему вручил. Как сообщила дочь одного из жильцов Нина, сказочный аксессуар обошелся в 56 рублей. Но с собой подарок Логвиненко не забрал.
Когда обсуждение закончилось, жители потянулись в разные стороны: кто в маневренный фонд, кто в съёмный угол, кто к родственникам. А некоторые пошли навестить свой старый дом. Сейчас он ограждён, но в одном месте решётка отодвинута и люди проскальзывают за ограду — сморят на заваренные двери подъезда и в окна, где всё ещё стоят детские игрушки и колышутся занавески. И будто бы теплится жизнь…