Палочка мэра. Жильцы рухнувшего в Ростове дома погасят кредит кредитом?

Встреча началась с цифр. Отметим, что изначально денежные выплаты полагались только зарегистрированным жильцам дома на Нариманова, но позже власти внесли в постановление о ЧС изменения — по 100 тысяч рублей начислили всем. Итого на первые числа марта из 250 жильцов 210 уже получили по 10 тысяч рублей, 194 по 100 тысяч, оставшиеся очередники получат деньги в ближайшие дни. А 40 собственников комнат на Нариманова заявление до сих пор не написали: в Ростове они давно не живут и связаться с ними чиновники пока не могут.