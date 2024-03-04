У волгоградцев стремительно увеличилась зарплата

Росстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в декабре 2023 года. В Волгоградской области доходы работников резко выросли за месяц. В декабре средняя зарплата в регионе составила 67 856 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат.
В ноябре 2023-го средняя зарплата волгоградцев была намного меньше — 49 431 рубль. Рост за месяц составил 18 515 рублей. Скорее всего, такое увеличение связано с предновогодними дополнительными выплатами, которые есть во многих организациях, в частности, в бюджетных.
Средний размер зарплаты по Южному федеральному округу — 69 420 рублей. Самые высокие в Краснодарском крае — 75 436 рублей. На втором месте Ростовская область — 72 547 рублей. Волгоградская область по средней зарплате в ЮФО располагается на третьем месте.