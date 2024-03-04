У волгоградцев стремительно увеличилась зарплата

В ноябре 2023-го средняя зарплата волгоградцев была намного меньше — 49 431 рубль. Рост за месяц составил 18 515 рублей. Скорее всего, такое увеличение связано с предновогодними дополнительными выплатами, которые есть во многих организациях, в частности, в бюджетных.