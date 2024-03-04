Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд

«Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей. Для нас это очень значимое событие, серьезный результат проделанной нами работы», — написал он в Telegram-канале.
Юристы продолжат формировать претензии к Украине и Западу, который спонсировал преступления киевского режима против крымчан, пообещал Владимир Константинов.
«Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один — от Государственного совета, второй — от Общественной палаты Республики Крым. Параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.