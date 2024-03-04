Тенге под давлением: с чем это связано?

Среди внутренних новостей стоит отметить данные по инфляции в РК. В феврале индекс потребительских цен замедлился до 9,3% г/г. Это хороший сигнал. При этом месячная инфляция увеличилась и составила 1,1% против январского уровня в 0,8%. Скорее всего, значение тут имел сезонный фактор с разгоном продовольственного компонента. Если так, то для тенге это нейтральная информация.