Тенге под давлением: с чем это связано?

Торги пятницы для доллара завершились на отметке 451,15 тенге.
В секторе нефти ситуация сформировалась довольно благоприятной. Баррель Brent укрепился к $83,60.
Нефтяной сектор в целом поддерживает положение тенге прочным и уверенным.
Отношение к риску сегодня выглядит стабильным.
Среди внутренних новостей стоит отметить данные по инфляции в РК. В феврале индекс потребительских цен замедлился до 9,3% г/г. Это хороший сигнал. При этом месячная инфляция увеличилась и составила 1,1% против январского уровня в 0,8%. Скорее всего, значение тут имел сезонный фактор с разгоном продовольственного компонента. Если так, то для тенге это нейтральная информация.
В понедельник доллар США проследует в границах 450−453 тенге, евро — 485−495 тенге, рубль — 4,80−5,00 тенге, юань — 62−64 тенге.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.