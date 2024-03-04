Приморье занимает 37 строчку в рейтинге по уровню безработицы в России

Приморье заняло 37 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы за четвертый квартал 2023 года согласно исследованию РИА Новости (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
Уровень безработицы в крае составил 2,6%, что на 0,3% ниже среднероссийского уровня. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 0,3%. Однако среднее время поиска работы составило 7,2 месяца.
Общее снижение уровня безработицы отмечено в 79 регионах страны за четвертый квартал 2023 года, оставшись без изменений в четырех регионах и увеличившись только в двух.
В общей сложности в 45 регионах безработица была ниже среднероссийского уровня, еще в пяти субъектах она оставалась на уровне всей страны. Тем не менее, уровень безработицы превышал среднероссийский уровень в 35 регионах, из которых в трех безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством сохраняется в республиках Северного Кавказа, а самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Республике Ингушетия, где он достиг 27,4%.
По мнению аналитиков, низкий уровень безработицы в стране можно объяснить спросом на импортозамещающие производства, повышенными потребностями предприятий оборонно-промышленного комплекса, снижением миграционных потоков и демографическими проблемами.
Напомним, Приморье заняло 46 место в рейтинге регионов по качеству жизни за 2023 год.