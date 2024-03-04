Приморье занимает 37 строчку в рейтинге по уровню безработицы в России

В общей сложности в 45 регионах безработица была ниже среднероссийского уровня, еще в пяти субъектах она оставалась на уровне всей страны. Тем не менее, уровень безработицы превышал среднероссийский уровень в 35 регионах, из которых в трех безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством сохраняется в республиках Северного Кавказа, а самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Республике Ингушетия, где он достиг 27,4%.