Правительство Приморья отказало в строительстве мусорного полигона в Городечном

Власти Приморья отказались от идеи строить мусоросортировочный комплекс в районе Городечного. Об этом сообщил Максим Яковлев, глава Надеждинского района. Против полигона выступали местные жители из Тереховки, Городечного и Барановского, о чем не раз сообщали в социальных сетях.
«4 марта Олег Кожемяко в ходе еженедельной планёрки с главами муниципальных образований дал поручение министру ЖКХ Приморского края направить уведомление концессионеру о расторжении концессионного соглашения с ООО “Полигон”, — сообщил Максим Яковлев в своем Telegram-канале.
Глава муниципалитета назвал это большой победой. Участок планировали разместить в 1,4 километра от подсобных хозяйств, в 500 метрах от зоны лесов. Жители предполагали, что объект может загрязнить источник прессной воды — Пушкинскую депрессию. Подробнее в обзоре «КП».
В пресс-службе правительства подчеркнули, что в Приморье создадут небольшие, но эффективные и экологические безопасные производства в каждом муниципалитете.