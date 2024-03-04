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Правительство Приморья отказало в строительстве мусорного полигона в Городечном

Концессионное соглашение о строительство мусорного комплекса в Приморье отменено.
Источник: Комсомольская правда

Власти Приморья отказались от идеи строить мусоросортировочный комплекс в районе Городечного. Об этом сообщил Максим Яковлев, глава Надеждинского района. Против полигона выступали местные жители из Тереховки, Городечного и Барановского, о чем не раз сообщали в социальных сетях.

«4 марта Олег Кожемяко в ходе еженедельной планёрки с главами муниципальных образований дал поручение министру ЖКХ Приморского края направить уведомление концессионеру о расторжении концессионного соглашения с ООО “Полигон”, — сообщил Максим Яковлев в своем Telegram-канале.

Глава муниципалитета назвал это большой победой. Участок планировали разместить в 1,4 километра от подсобных хозяйств, в 500 метрах от зоны лесов. Жители предполагали, что объект может загрязнить источник прессной воды — Пушкинскую депрессию. Подробнее в обзоре «КП».

В пресс-службе правительства подчеркнули, что в Приморье создадут небольшие, но эффективные и экологические безопасные производства в каждом муниципалитете.

экология