Правительство Приморья отказало в строительстве мусорного полигона в Городечном

Власти Приморья отказались от идеи строить мусоросортировочный комплекс в районе Городечного. Об этом сообщил Максим Яковлев, глава Надеждинского района. Против полигона выступали местные жители из Тереховки, Городечного и Барановского, о чем не раз сообщали в социальных сетях.