В красноярском ТРЦ «Планета» рассказали о борьбе с тараканами и грызунами

В красноярском ТРЦ «Планета» прокомментировали о ситуации с тараканами в фудкорте.
В одном из фудкортов женщина сняла упавшего с потолка таракана. Он бегал прямо рядом с едой. По словам женщины, работники фудкорта заметили увидели таракана, но никак не отреагировали.
«В помещениях всех арендаторов, в том числе на фудкорте в ТРЦ “Планете” регулярно проводится дезинсекция и дератизация в соответствии с регламентом Роспотребнадзора», — прокомментировали krsk.aif.ru в пресс-службе торгово-развлекательного центра.
Добавим, что Роспотребнадзор предъявил владельцу фудкорта предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.