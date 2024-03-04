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В красноярском ТРЦ «Планета» рассказали о борьбе с тараканами и грызунами

В помещениях всех арендаторов ТРЦ «Планета» регулярно проводят дезинсекцию и дератизацию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Источник: Соцсети

В красноярском ТРЦ «Планета» прокомментировали о ситуации с тараканами в фудкорте.

В одном из фудкортов женщина сняла упавшего с потолка таракана. Он бегал прямо рядом с едой. По словам женщины, работники фудкорта заметили увидели таракана, но никак не отреагировали.

«В помещениях всех арендаторов, в том числе на фудкорте в ТРЦ “Планете” регулярно проводится дезинсекция и дератизация в соответствии с регламентом Роспотребнадзора», — прокомментировали krsk.aif.ru в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Добавим, что Роспотребнадзор предъявил владельцу фудкорта предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

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