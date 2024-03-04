Среди проблемных объектов — краснодарские ЖК «Анит-сити», ЖК «Радуга» (получил известность в связи с уголовным делом уже бывшего руководства фонда защиты прав дольщиков, признанного виновным в коммерческом подкупе), ЖК «Жемчужина», ЖК «Мультиплекс “Кино” (в отношении авторов проекта также были вынесены обвинительные приговоры, однако два литера комплекса пока также не завершены).
С дольщиками этих, пока незавершенных домов, представители краевых и городских властей, а также следственного ведомства встретились в ходе инспекции. Достройки этих объектов находятся на контроле, говорится в сообщении.
Михаил Волкодав
СКР: проблемными на Кубани остаются только 9 строек
За минувшие пять лет совместными усилиями властей на Кубани из реестра проблемных объектов жилищного строительства удалось исключить 457 домов, «проблемными» в крае остаются только девять строек. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.