СКР: проблемными на Кубани остаются только 9 строек



Среди проблемных объектов — краснодарские ЖК «Анит-сити», ЖК «Радуга» (получил известность в связи с уголовным делом уже бывшего руководства фонда защиты прав дольщиков, признанного виновным в коммерческом подкупе), ЖК «Жемчужина», ЖК «Мультиплекс “Кино” (в отношении авторов проекта также были вынесены обвинительные приговоры, однако два литера комплекса пока также не завершены).



С дольщиками этих, пока незавершенных домов, представители краевых и городских властей, а также следственного ведомства встретились в ходе инспекции. Достройки этих объектов находятся на контроле, говорится в сообщении.



Михаил Волкодав

