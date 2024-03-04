В Самаре власти не разрешили строительство малоэтажек в Кировском районе

Администрация Самары не дала разрешение на строительство малоэтажных многоквартирных домов на улице Промежуточной в Кировском районе. Постановления об отказе опубликованы на сайте мэрии. Такое решение объясняется рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Заявителем по двум участкам на Промежуточной улице выступала Галина Вибе. Общая площадь участков, по которым получен отказ, превышает две тысячи квадратных метров.
25 декабря 2023 года в Самаре были проведены слушания касательно предоставления участков под малоэтажное строительство. На них большинство участников высказались против, и эти мнения также учли при вынесения решения об отказе.