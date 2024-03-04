В Казахстане на продажу SIM-карт предложили ввести лимит

«Мы предлагаем не вводить никакого ограничения на количество SIM-карт, а вести идентификацию. Когда есть ограничение, всегда могут появиться люди, которые будут свою квоту условно в пять таких карт кому-то перепродавать, люди у нас очень деловитые. Поэтому, чтобы не создавать ненужные ограничения со стороны государства, мы предлагаем ввести идентификацию людей и только после этого активизировать SIM-карты. Такое предложение сейчас рассматривается», — заявил он.