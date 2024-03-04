Доллар в понедельник подорожал, евро подешевел

МИНСК, 4 мар — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта укрепилась в сравнении с евро и российским рублем.
Сегодня европейская валюта продемонстрировала минимальную коррекцию курса. Евро подешевел на 0,01% и опустился до отметки в 3,4986 белорусских рубля.
При этом американская валюта при отсутствии глобальных трендов укрепилась. Доллар прибавил 0,06% и поднялся на уровень в 3,2300 белорусских рубля.
Нефтяные котировки незначительно колеблются, но все равно остаются на высоком уровне. Российская валюта, несмотря на это, незначительно подешевела на 0,02%. За 100 российских предлагали 3,5354 белорусских рубля.
В понедельник увереннее остальных себя чувствовала валюта Поднебесной, где власти увеличили поток инвестиций в промышленное производство. Она подорожала на 0,09% на торгах. За 10 юаней нужно было отдать 4,4715 белорусских рубля.