В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в этом году капитально отремонтируют 39 домов

В этом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани капитальный ремонт проведут в 39 домах. Также по программе «Наш двор» благоустроят 51 придомовую территорию. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава районной администрации Фанис Нурмухаметов.