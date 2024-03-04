В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани в этом году капитально отремонтируют 39 домов

В этом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани капитальный ремонт проведут в 39 домах. Также по программе «Наш двор» благоустроят 51 придомовую территорию. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил глава районной администрации Фанис Нурмухаметов.
По программе капремонта МКД в прошлом году в районах обновили 50 домов, в том числе в 20 домах заменили 59 лифтов. Всего на проведение капремонта было выделено 713 млн рублей.
«В прошлом году в рамках программы текущего ремонта проведены работы в 242 домах, а в 2024 году планируется выполнить работы в 183 домах», — добавил Фанис Нурмухаметов.
Глава администрации поблагодарил раиса РТ за создание республиканской программы «Наш двор», благодаря которой на сегодняшний день в районах благоустроили 167 придомовых территорий, из них 49 в прошлом году.
«Для более 121-й тысячи жителей дворы теперь стали зонами отдыха и площадками для активного досуга. На этот год в программу “Наш двор” включен 51 объект», — сказал Фанис Нурмухаметов.
В 2023 году благодаря программе «Наш двор» также благоустроили придомовые территорий дворов по улицам Меридианной, Мусина и Четаева. На месте несанкционированного паркинга внутри жилого квартала расположился сквер. На участке проложили пешеходные дорожки, засеяли газон и посадили 130 крупномерных деревьев.