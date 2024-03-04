В Башкирии стала известна средняя зарплата

По предварительным данным Башстата, в 2023 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии составила 56 720 рублей. Это на 15 процентов больше, чем в 2022 году. При этом реальная зарплата увеличилась за год на 10,3 процента, сообщили статистики республики.