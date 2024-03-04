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В Башкирии стала известна средняя зарплата

По предварительным данным Башстата, в 2023 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии составила 56 720 рублей. Это на 15 процентов больше, чем в 2022 году. При этом реальная зарплата увеличилась за год на 10,3 процента, сообщили статистики республики.
Источник: Башинформ

Между тем в декабре 2023-го средняя заработная плата достигла 73 604 рублей. Это на 13,2 процента больше, чем в декабре 2022 года.

Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.