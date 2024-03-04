50 семей из домов в зоне КРТ в Ленинском районе согласились на переезд

«Всего за 2,5 месяца смогли подписать соглашения с более чем половиной жителей первой очереди об их скором переезде в новые квартиры, — рассказывает директор по развитию и улучшению жилищных условий группы “Самолет” Виктор Ведехин. — На мой взгляд, это связано с тем, что нижегородцы давно ждали глобальных перемен в этой локации. Более 70% жителей, подписавших соглашения, доверили нам подбор нового жилья».