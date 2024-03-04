50 семей из домов в зоне КРТ в Ленинском районе согласились на переезд

50 семей, проживающих в семи ветхих домах на улицах Дружбы и Энтузиастов в Нижнем Новгороде, подписали соглашения об улучшении жилищных условий с группой «Самолет», сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе компании.
Эти дома включены в первую очередь проекта комплексного развития территорий (КРТ). Жители переедут в новые квартиры до конца лета 2024 года, уточнили в компании.
Всего жилищные условия предстоит улучшить для 400 семей, которые проживают в 39 домах. Полностью завершить процесс переговоров и подбора новых квартир жителям квартала в Ленинском районе компания планирует до 31 августа.
Снос двухэтажных домов 1930—1960 гг. постройки начнется осенью 2024 года. На участке площадью 13,7 га появятся дома переменной этажности от 10 до 25 этажей общей площадью 120 тыс. кв. м, а также паркинг на тысячу мест. Здесь откроют поликлинику, детсад на 320 малышей и школу для 1100 учеников.
«Всего за 2,5 месяца смогли подписать соглашения с более чем половиной жителей первой очереди об их скором переезде в новые квартиры, — рассказывает директор по развитию и улучшению жилищных условий группы “Самолет” Виктор Ведехин. — На мой взгляд, это связано с тем, что нижегородцы давно ждали глобальных перемен в этой локации. Более 70% жителей, подписавших соглашения, доверили нам подбор нового жилья».