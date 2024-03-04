Грузоперевозки в Европу подорожают из-за закрытия Литвой еще двух ПП

МИНСК, 4 мар — Sputnik. После закрытия Литвой еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью цены на перевозки повысятся, такое мнение корреспонденту Sputnik высказала директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.
Это не первый такой шаг со стороны Вильнюса. В августе 2023-го работу приостановили «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Таким образом, в данный момент на белорусско-литовской границе функционируют лишь два погранперехода — «Каменный Лог» (сопредельный — «Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»).
Солдатенко напомнила, что литовские ПП практически весь прошлый год оставались самыми загруженными на границе Беларуси и ЕС. Следует ожидать, что с закрытием «Лаворишкеса» и «Райгардаса» увеличится нагрузка на два оставшихся.
«Соответственно, еще больше вырастут очереди и, скорее всего, вслед за этим повысятся и цены на перевозки, ведь простаивание в очередях — это всегда дополнительные расходы», — сказала эксперт.
Азия в почете
Она обратила внимание, что за прошлый год перевозчики уже успели адаптироваться к подобным событиям. Страны Евросоюза на протяжении 2023-го ужесточали правила для белорусских грузоперевозчиков, вводили новые требования и сокращали число работающих пунктов пропуска.
На данный момент действующими для фур на границе с ЕС остаются четыре пункта пропуска — один на белорусско-латвийской границе, один — на польской и два — на литовской. По словам руководителя белорусского представительства крупнейшей в СНГ биржи грузоперевозок, это не такая глобальная проблема, как кажется на первый взгляд.
«Грузопоток уже давно и основательно повернулся в сторону Азии. В 2023 году через восточную часть белорусской границы было перемещено втрое больше грузов, чем через западную. И эта тенденция продолжает набирать рост, в то время как европейские направления резко рухнули — по многим регионам практически до нуля».
После чего добавила: закрытие этих пунктов пропуска больше повлияет на частные поездки, нежели на грузоперевозки.
Напомним, Беларусь имеет соглашения о безразрешительной системе перевозок с некоторыми странами — Кыргызстаном, Ираном, а также Россией. Переговоры о таком порядке перевозок белорусская сторона также ведет с Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией и Сирией.
Предполагается, что договоренности с этими странами упростят для белорусских компаний проезд в Азию и предоставят возможности построить новые логистические маршруты в Китай и Индию.