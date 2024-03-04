Грузоперевозки в Европу подорожают из-за закрытия Литвой еще двух ПП

На данный момент действующими для фур на границе с ЕС остаются четыре пункта пропуска — один на белорусско-латвийской границе, один — на польской и два — на литовской. По словам руководителя белорусского представительства крупнейшей в СНГ биржи грузоперевозок, это не такая глобальная проблема, как кажется на первый взгляд.