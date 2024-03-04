Юбилейный «Ермак» из Новочеркасска передали Западно-Сибирской железной дороге

Сегодня эксплуатируются более 2240 электровозов семейства «Ермак», их общий пробег составляет более 2,85 млрд километров. Донские локомотивы работают на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской и Горьковской железных дорогах, а также в Узбекистане.