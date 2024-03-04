Юбилейный «Ермак» из Новочеркасска передали Западно-Сибирской железной дороге

Юбилейный — 600-й — грузовой электровоз 2ЭС5К «Ермак», который собрали в Ростовской области, теперь будет курсировать по Западно-Сибирской железной дороге. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.
— Новое место приписки локомотива — депо Карасук, — уточнили власти.
Напомним, «Ермак» — самая массовая серия отечественных грузовых электровозов. Первая модификация этого транспорта была изготовлена в 2004 году. К 2024 году завод в Новочеркасске значительно расширил модельный ряд локомотивов.
Сегодня эксплуатируются более 2240 электровозов семейства «Ермак», их общий пробег составляет более 2,85 млрд километров. Донские локомотивы работают на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской и Горьковской железных дорогах, а также в Узбекистане.