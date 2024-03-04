Алиханов подписал указ о квотах на беспошлинный экспорт рыбных консервов

Губернатор Калининградской области подписал указ об утверждении правил распределения тарифной квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов, икры, ракообразных и моллюсков. Документ вступает в силу с момента опубликования, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.