В Экибастузе запустят новый трубопровод для ТЭЦ

Вместе с тем, для обеспечения бесперебойного прохождения последующих отопительных сезонов необходимо продолжить модернизацию оборудования ЭТЭЦ, а также тепловых магистралей города и в этом году. ТОО «Экибастузтеплоэнерго» совместно с акиматом Экибастуза в срок до 10 марта 2024 года поручено представить поэтапный план работ по дальнейшей реконструкции системы теплоснабжения города горняков на последующие 2 года.