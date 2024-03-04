В Экибастузе запустят новый трубопровод для ТЭЦ

Укладка сети выполнена на 100%, в работе устройство опор и установка компенсаторов. После аким ознакомился с ходом строительства магистрального трубопровода технической воды, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ. По данному объекту выполнены все строительно-монтажные работы. Полностью уложены 12 км трубопровода, смонтированы 24 колодца. Запуск трубопровода будет выполнен по окончанию отопительного сезона.
В завершение поездки Асаин Байханов посетил цех водогрейных котлов Экибастузской ТЭЦ и провел совещание по вопросам прохождения отопительного сезона в городе Экибастуз. В этом году была проведена масштабная работа — реконструированы 4 тепловых магистрали, отремонтированы все 10 котлоагрегатов ЭТЭЦ, подготовлены внутридомовые сети МЖД. Отопительный сезон проходит в штатном режиме.
Вместе с тем, для обеспечения бесперебойного прохождения последующих отопительных сезонов необходимо продолжить модернизацию оборудования ЭТЭЦ, а также тепловых магистралей города и в этом году. ТОО «Экибастузтеплоэнерго» совместно с акиматом Экибастуза в срок до 10 марта 2024 года поручено представить поэтапный план работ по дальнейшей реконструкции системы теплоснабжения города горняков на последующие 2 года.