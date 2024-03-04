Более 170 работникам двух организаций в Минском районе выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 работникам двух организаций в Минском районе выплатили задолженность по зарплате после вмешательства прокуратуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.



Факты несвоевременной выплаты заработной платы за декабрь 2023 года были выявлены в двух строительных организациях.



В частности, в одной из них не была выплачена зарплата 103 работникам в сумме Br217 тыс., в другой — 74 работникам в сумме Br149 тыс. Причиной такой ситуации стало несвоевременное поступление в организации денежных средств за выполненные работы по договорам строительства.



Поскольку из-за несвоевременной выплаты заработной платы правам и законным интересам граждан был причинен существенный вред, зампрокурора Минского района вынес предписания в адрес руководителей строительных организаций, потребовав незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность за декабрь 2023 года.



Благодаря вмешательству прокуратуры труд 177 работников двух предприятий оплачен полностью в сумме Br366 тыс. −0-